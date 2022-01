UFFICIALE – I convocati per Bologna-Napoli: presenti Zielinski e Osimhen

Il Napoli ha diramato ufficialmente la lista dei calciatori convocati per la sfida di domani sera delle 18:30 allo stadio Dall’Ara di Bologna.

Luciano Spalletti ritrova dunque tra i convocati Piotr Zielinski e Victor Osimhen, oltre a Mario Rui.

Di seguito la lista completa dei convocati:

Mentre è lecito aspettarsi la presenza in campo dal primo minuto di Mario Rui, visti anche gli straordinari a cui è stato costretto Faouzi Ghoulam, diversa è la situazione per Zielinski e Osimhen.

Il centrocampista polacco, come detto in conferenza da Spalletti, sarà in gruppo con la squadra ma non è detto che scenda in campo dal primo minuto.

Difficile vedere dal primo minuto anche Victor Osimhen, che però ha moltissime chance di entrare a partita in corso quantomeno per mettere minuti nelle gambe e riabituarsi a vivere il campo da gioco.