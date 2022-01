UFFICIALE – Bologna, out dai convocati Orsolini e Dijks

Il Bologna, come sottolineato da Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa, è in emergenza totale per la partita di domani contro il Napoli.

Non saranno del match di sicuro Dijks e Orsolini, esclusi dalla lista dei calciatori convocati per la sfida del Dall’Ara.

TURIN, ITALY – DECEMBER 12: Nicolas Viola of Bologna FC looks on as team mates Riccardo Orsolini and Nicola Sansone discuss over whom should take the penalty during the Serie A match between Torino FC and Bologna FC at Stadio Olimpico di Torino on December 12, 2021 in Turin, Italy. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Di seguito la lista completa dei calciatori convocati per il match diramata dal club emiliano:

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.

Difensori: Binks, Bonifazi, De Silvestri, Hickey, Medel, Soumaoro, Theate, Stivanello (31).

Centrocampisti: Dominguez, Soriano, Svanberg, Vignato, Viola, Pyyhtia (33).

Attaccanti: Arnautovic, Cangiano, Sansone, Skov Olsen, Van Hooijdonk, Falcinelli, Pagliuca (44),