Mihajlović perde un titolare: salterà il Napoli?

Siniša Mihajlović, allenatore del Bologna e prossimo avversario del Napoli, dovrà rinunciare ad un suo titolarissimo.

Stando al Corriere dello Sport, infatti, Nicolás Domínguez ha deciso di operarsi alla spalla, intervento che lo terrà fuori almeno tre mesi.

FOTO: Getty – Domínguez Bologna

Il centrocampista argentino non riesce più a convivere con il dolore e avrebbe voluto operarsi già dopo la gara contro il Napoli, che comunque dovrebbe disputare viste anche le tante assenze tra i rossoblù.

Più probabile, tuttavia, che si aspetti di effettuale l’operazione il giorno dopo la partita contro il Verona, approfittando della sosta per le Nazionali. Così facendo, Domínguez perderebbe una partita in meno, ma sicuramente domani sera non sarà al top della forma.