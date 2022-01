Notizia su Insigne: è successo oggi a Castel Volturno

Il Napoli ha svolto la seduta mattutina di allenamento all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno in vista della sfida di Serie A contro il Bologna in programma per domani.

Di seguito il report del club:

“Lavoro sul campo 1 per la squadra. Dopo una prima fase di torello il gruppo ha svolto esercitazione su palle inattive, lavoro tattico e partita a campo ridotto”.

“Insigne ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Ospina ha fatto terapie e personalizzato in palestra”.