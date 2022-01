Mercato Napoli, su Reinldo si fionda una big europea: le ultime

Il Napoli ha iniziato già a studiare per il calciomercato estivo. Uno dei nomi in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli è Reinildo Mandava, terzino sinistro in uscita dal Lille. Si è pensato potesse anticipare il suo approdo in azzurro già in questi settimane di mercato ma l’affare non si può chiudere per motivi di lista.

Calciomercato Napoli, l’Atletico Madrid punta Reinildo Mandava

Il Napoli pare avere già un accordo di massima con Reinildo Mandava per il trasferimento a parametro zero. Ma la trattativa è tutt’altro che chiusa, secondo quanto riferisce L’Équipe. Sulle tracce del terzino mozambicano classe ’94, c’è anche l’Atletico Madrid.

“Rivelazione della scorsa stagione con i campioni di Francia del Lille, Reinildo Mandava è un uomo molto corteggiato. Seguito anche dal Napoli, il 27enne potrebbe finalmente giocare in Liga alla scadenza del suo contratto. Secondo le nostre informazioni, Reinildo ha un’offerta dall’Atlético Madrid per la prossima stagione”.