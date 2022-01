Nuova destinazione per Younes: l’attaccante lascia l’Europa

L’ex azzurro Amin Younes, che lo scorso anno era stato ceduto con un prestito biennale all’Eintracht Francoforte, pare che stia preparando le valigie alla volta di una nuova destinazione.

FOTO: Getty Images – Younes

Si tratta dell’Al-Ettifaq Club, club del campionato saudita, con il quale l’esterno classe ’93 sembrerebbe pronto a siglare un nuovo contratto.

L’attaccante tedesco ha giocato nel Napoli dal 2018 al 2020, conseguendo 21 presenze e realizzando 4 goal. Nel corso della sua permanenza in in Germania, invece, ha totalizzato 3 reti in 26 partite.