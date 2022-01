Sarri esalta Hamsik e Zielinski: “Vi dico cosa penso di loro”

La Lazio di Maurizio Sarri è tornata a vincere in Serie A e a guardare con grande entusiasmo alle prime posizioni in classifica. Il tecnico pare aver raggiunto la quadratura del cerchio con i biancocelesti e ora si gode i campioni che ha in rosa.

Zielinski Hamsik (Getty Images)

Sarri esalta Hamsik e Zielinski

Al termine di Salernitana–Lazio, Maurizio Sarri ha analizzato la vittoria dei suoi e si è soffermato sui miglioramenti di Sergej Milinkovic–Savic. Il tecnico toscano lo ha paragonato ai top player allenati in passato e, in questo gruppo, ci ha inserito anche Piotr Zielinski e Marek Hamsik.

”Ho allenato grandissimi centrocampisti, Kovacic, Kanté, quelli della Juventus, Zielinski, Hamsik… Hamsik addirittura è stato sottovalutato. Lui è davvero un giocatore completo e di grandissima qualità. Poi ci mette anche una grandissima determinazione. E soprattutto sta migliorando sotto alcuni aspetti”.