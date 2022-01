Immobile: “Ho fatto gli auguri ad Insigne. Mi ha svelato una cosa sull’addio al Napoli”

La Lazio di Maurizio Sarri vince contro la Salernitana e continua il suo percorso verso la zona europea e la scalata della classifica. Lo 0-3 di Salerno porta, ovviamente, la firma di Ciro Immobile che anche stasera ha marcato il tabellino e siglato una doppietta. Al termine del match dell’Arechi, ai microfoni di DAZN, ha parlato dei suoi numeri e anche della scelta di Lorenzo Insigne di firmare per il Toronto.

“Ringrazio la squadra che mi mette sempre in condizione di fare bene. Fare 140 gol è una bella emozione, una grande sensazione. Io sono il centravanti della Nazionale, sono Campione d’Europa. Non ho bisogno di rispondere alle critiche sui social. Il tabellino dice che ho segnato 2 gol all’Europeo, 140 con la Lazio, ho vinto la Scarpa d’Oro e 3 volte la classifica marcatori”.

Immobile Insigne (Getty Images)

Immobile parla del futuro di Insigne

Dalla prossima stagione, Ciro Immobile non avrà più a due passi uno dei suoi migliori amici, Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha firmato con il Toronto e lascerà la Serie A: ai microfoni di DAZN, Immobile ha svelato il suo messaggio per l’attuale capitano azzurro.

“Gli ho fatto tanti auguri, sarà un’avventura nuova e diversa per lui e la famiglia. Sarà bello per lui confrontarsi in un nuovo campionato. Mi ha detto però che punta a finire benissimo con il Napoli”.