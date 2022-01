Borghi presenta Alvarez: “Può fare la prima e la seconda punta, vi dico dove può rendere meglio”

Uno dei calciatori accostati al Napoli come possibile sostituto di Lorenzo Insigne è Jualian Alvarez, attaccante del River Plate. Per approfondire la conoscenza del calciatore la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha contattato Stefano Borghi, telecronista ed esperto di calcio sudamericano. Ecco quanto evidenziato:

FOTO: Getty – Julian Alvarez

“Interessa a molti adesso perché è esploso definitivamente, capocannoniere dell’ultimo campionato argentino, è un giocatore giovane, di talento e molto moderno. È un numero 9, ma non in senso classico, può fare la prima e la seconda punta e ha avuto l’evoluzione giocando spesso anche da attaccante esterno, più però verso destra che verso sinistra.

Ha la struttura, la caratteristica e i gol dell’attaccante vero ma è anche uno che si associa, che si muove. In questo senso può essere visto come attaccante esterno da tridente in un 4-3-3“.