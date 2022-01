Bologna: Mihajlovic spera nel recupero in extremis, un big scalpita in vista del Napoli

Il Bologna cerca di recuperare quanti più uomini possibili in vista del match contro il Napoli. Il tecnico Sinisa Mihajlovic spera di contare su Aaron Hickey, tornato negativo al Covid-19.

Il calciatore – come si apprende da Il Corriere dello Sport – ieri si è allenato da solo sotto l’osservazione del preparatore atletico: il tempo è poco, ma il terzino farà di tutto per rientrare contro il Napoli.

November 29, 2020, Bologna, Italy: Bologna s Aaron Hickey during the Italian Serie A soccer match Bologna Fc vs Crotone at the Renato Dall Ara stadium in Bologna, Italy, 29 November 2020. Photo / LM Italian football Serie A match – Bologna FC vs Crotone Calcio, Bologna, Italy PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY – ZUMAl164 20201129_zsa_l164_135 Copyright: xMichelexNuccix

In ogni caso, il tecnico rossoblu non forzerà un suo impiego, valuterà come ha sempre fatto e prenderà in considerazione anche i dettagli.

Nel caso in cui lo scozzese non dovesse essere arruolabile, sarà pronto a subentrare Mitchell Dijks, suo sostituto naturale ma che ha palesato diverse incertezze nel match contro il Cagliari. Per questo, Mihajlovic spera fino all’ultimo di poter schierare dal primo 1′ Hickey nella sfida contro il Napoli.

Francesco Fildi