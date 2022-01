UFFICIALE – Non solo Fabian e Lozano, due turni di squalifica per un altro azzurro

È arrivata la decisione del giudice sportivo per i giocatori e non solo espulsi nel match di ieri tra Napoli e Fiorentina. Oltre alle squalifiche per Fabian Ruiz e Lozano, due turni di stop anche per Marco Domenichini.

Il vice di Luciano Spalletti, dovrà scontare le due giornate di squalifica nelle prossime gare di Coppa Italia. Il secondo allenatore del Napoli è stato fermato dal giudice sportivo dopo che al 38′ del secondo tempo ha contestato una scelta dell’arbitro rivolgendo espressioni ingiuriose al direttore di gara.