Juventus-Udinese a rischio rinvio: cosa dice il nuovo regolamento

Secondo quanto riferito da SportMediaset la gara tra Juventus e Udinese sarebbe a rischio rinvio, dato che nella formazione friulana ci sono già otto casi positivi e stando alle nuove regole del protocollo c’è il serio rischio di non poter scendere in campo per la gara in programma sabato sera allo Stadium.

Il nuovo protocollo prevede infatti il blocco dell’intero gruppo squadra nel caso in cui si raggiunga un numero di positivi superiore al 35% dei componenti. Situazione in bilico quella tra Juve e Udinese, saranno decisivi i prossimi giorni.