Rrahmani, Lobotka e Zielinski in campo contro la Juve: conclusa l’indagine dell’ASL

Sembra essersi definitivamente conclusa Juventus-Napoli. La partita, giocata esattamente una settima fa, ha portato con sé diverse polemiche. Una su tutte è stata quella relativa all’impiego di Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski: i tre giocatori erano stati fermati dall’ASL Napoli 2 Nord, ma hanno comunque preso parte alla partita.

Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski

I tifosi della Juventus non hanno accettato la scelta del Napoli di far giocare comunque i tre calciatori e le polemiche hanno invaso i social network. Intanto, come rivela l’edizione odierna de Il Mattino, si è conclusa l’indagine aperta dall’ASL Napoli 2 Nord.

È stato accertato che Rrahmani, Lobotka e Zielinski hanno perfettamente rispettato il protocollo FIGC e per questo l’ASL ha archiviato l’indagine. L’autorità sanitaria non ha nemmeno proposto un’ammenda. Tutto risolto: i tre potevano scendere in campo, nessun dubbio.