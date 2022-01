Piace al Napoli, Veron lo incorona: “Un gradino sopra tutti”

La sessione di calciomercato sta entrando sempre più nel vivo e i nomi caldi cominciano ad essere tanti: uno di questi è sicuramente quello di Julian Alvarez, gioiellino del River Plate che è ormai sotto gli occhi di tutti, anche del Napoli.

Juan Sebastian Veron, ex campione argentino di Inter e Lazio, ha parlato proprio del talento albiceleste ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato:

Julian Alvarez

Veron consiglia Alvarez: “Gradino sopra tutti”

La Brujita, Juan Sebastian Veron, ha deciso di consigliare Julian Alvarez, in cerca di una grande occasione in Europa, alle big italiane:

“Se dovesse dare un consiglio per gli acquisti alle formazioni italiane, quale suo connazionale suggerirebbe? Julian Alvarez è un gradino sopra tutti. Per quello che ha dimostrato nel River, credo si sia meritato un’occasione di giocare in un grande club europeo. In Europa è tutto diverso, soprattutto nelle principali Leghe, ma secondo me lui è pronto“.

Roberto Junior Iervolino