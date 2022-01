L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli, valido per gli ottavi di finale. L’attaccante serbo è tornato ancora una volta a parlare del suo futuro, commentando la sua situazione attuale con il club Viola. Ecco quanto evidenziato

“Abbiamo già archiviato l’ultima partita, vogliamo vincere”, ha dichiarato il bomber della Fiorentina a Italia Uno. “Il Napoli è una grande squadra, ma siamo qui per provare a dire comunque la nostra”.

Vlahovic Fiorentina

VLAHOVIC, IL GESTO DOPO LA DOMANDA SUL FUTURO

Particolare reazione dopo la domanda posta sulla possibile permanenza alla Fiorentina. Vlahovic ha infatti guardando la giornalista Monica Vanali di Mediaset senza rispondere. Dopo qualche secondo in cui è rimasto muto ha risposto: “Il mio pensiero è alla partita, altro non deve preoccuparci“.

Dopodiché ha conluso: “Siamo ancora arrabbiati per l’ultima sconfitta e ci siamo detti che faremo il massimo per rifarci. Siamo qui per giocare e provre a passare il turno”.

Francesco Fildi