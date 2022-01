Espulsione Lozano, Spalletti replica dalla panchina: “E quello di Duncan cos’è”

Finale teso in questo Napoli-Fiorentina che vede anche un altro espulso dopo Dragowski, ma stavolta ad abbandonare il campo è un calciatore azzurro.

È Hirving Lozano il calciatore in questione, l’attaccante che si è beccato un cartellino rosso dopo la revisione alla VAR da parte dell’arbitro, a causa di un brutto fallo ai danni di Nico Gonzalez.

Hirving Lozano, Napoli-Fiorentina

L’espulsione ha però revocato il fallaccio di Duncan su Matteo Politano nel corso del primo tempo, dove Luciano Spalletti aveva insistentemente ripetuto al quarto uomo il mancato cartellino rosso e che ora, dopo il rosso a Lozano, urla ad alta voce: “E quello di Duncan cos’è”.

Ma non finisce qui, ci sono davvero nervi tesi al Maradona che infatti dopo che il Napoli è rimasto in undici senza Lozano, arriva anche un’altra espulsione. Stavolta però, non si tratta di un calciatore ma bensì del vice di Spalletti, Domenichini.