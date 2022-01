LIVE COPPA ITALIA – Napoli-Fiorentina: Spalletti lancia Tuanzebe titolare! La formazione ufficiale

Buon pomeriggio cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Fiorentina, gara valida per gli Ottavi di finale di Coppa Italia. Il match si giocherà in gara unica allo stadio Maradona, in caso di parità al 90′ saranno previsti i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. La vincente sfiderà l’Atalanta, ancora in gara unica, nei Quarti di finale.

NAPOLI-FIORENTINA COPPA ITALIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna.

A disposizione: Meret, Idasiak, Costanzo, Juan Jesus, Malcuit, Zanoli, Fabian, Vergara, Cioffi, Lozano. Allenatore: Luciano Spalletti

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

QUI GLI AGGIORNAMENTI