Barone: “Vlahovic? Non c’è apertura. Contro il Napoli con un obiettivo”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Italia1 prima di Fiorentina-Napoli, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le sue parole:

“Ogni giorno si parla di Dusan Vlahovic: noi abbiamo i nostri piani, lui i suoi. Io posso parlare di quello che noi abbiamo discusso. L’ultima volta, insieme al presidente Commisso, abbiamo offerto quasi il doppio delle cifre, ma con noi non c’è stata apertura.

FOTO: Getty – Vlahovic Napoli Fiorentina

Se vuole rimanere a Firenze lo dica e firmi, altrimenti una società non può aspettare perché deve organizzarsi. Noi dobbiamo prendere decisioni e gestire una società, vedremo cosa succederà.

Napoli? La partita di oggi è il massimo, ambiamo a vincere un trofeo e ad arrivare in Europa. Non bisogna parlare solo di Vlahovic ma anche della partita: il Napoli è una grande squadra, speriamo di fare un’ottima partita.

75 milioni per Vlahovic? Se arrivano le offerte verranno valutate, come si fa con ogni offerta. Per ora non ne sono ancora arrivate.

Un giocatore che mi ha sorpreso? Non c’è un singolo, ma tutto il gruppo: siamo preparati a questa grande partita.”