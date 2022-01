Verdi cerca il rilancio: occhi su di lui da parte di due club di Serie A

Simone Verdi, ex calciatore del Napoli, cerca di rilanciarsi dopo un momento non del tutto positivo al Torino e, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un interesse da parte di un altro club di Serie A.

Simone Verdi, Torino-Genoa

Ancora non c’è pace per l’ex Napoli, in cerca di una nuova avventura per potersi rimettere in gioco, ma che nelle ultime ore emerge un possibile interesse da parte del Venezia per il calciatore. Ma Simone Verdi non stuzzica soltanto i lagunari anzi, l’ex Bologna piace anche alla Sampdoria che dopo Conti e Rincon cerca un ulteriore rinforzo offensivo per arricchire la rosa.