Napoli – Fiorentina: scelto l’arbitro del match, la designazione

Si avvicina sempre più il prossimo match in casa azzurra, che vedrà l’esordio del Napoli in Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma giovedì alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona.

GENOA, ITALY – SEPTEMBER 20: Giovanni Ayroldi referee looks on during the Serie A match between Genoa CFC and FC Crotone at Stadio Luigi Ferraris on September 20, 2020 in Genoa, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Sarà l’arbitro Ayroldi di Molfetta a dirigere il match, valido per gli ottavi di finale della competizione Gli assistenti che coadiuveranno il direttore di gara centrale saranno i guardalinee Rocca e Di Monte. Il quarto uomo sarà invece Fourneu, mentre in sala VAR ci saranno Dionisi e Paganessi.

Francesco Fildi