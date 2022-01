Koulibaly: non solo il PSG, ecco l’altro club che ci ha provato in estate!

Kalidou Koulibaly giura amore al Napoli! Il difensore senegalese, in isolamento a causa della positività al Covid-19, ha parlato ieri ai microfoni di Canal +, rivelando che in estate ha avuto modo di parlare con diversi club, tra cui il Paris Saint Germain.

FLORENCE, ITALY – OCTOBER 03: Kalidou Koulibaly of SSC Napoli in action during the Serie A match between ACF Fiorentina v SSC Napoli at Stadio Artemio Franchi on October 3, 2021 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

“C’è stato un interesse, ma sono cose di cui non mi piacere parlare”, ha dichiarato il senegalese. “Il Napoli però ha deciso di tenermi e questo dimostra tutto l’amore per me, del club e pure dei tifosi”.

Un altro club che avrebbe tentato l’assalto per l’ex Genk – stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport – è il Manchester United. Offerta che sarebbe stata anch’essa rifiutata, in virtù di un’investitura da leader sempre più massiccia.

Francesco Fildi