Rientro più vicino per Osimhen? Le sensazioni in vista del Bologna

La domenica appena trascorsa è stata ricca di buone notizie per il Napoli. Oltre la vittoria sulla Sampdoria per 1-0, il ritorno in campo di Fabian Ruiz e l’esordio di Tuanzebe, ieri sono guariti dal Covid-19 il mister Luciano Spalletti e il bomber Victor Osimhen.

Infortunio Osimhen vs Inter

L’attaccante nigeriano è indisponibile dal match contro l’Inter dello scorso 19 novembre, gara in cui subì il brutto infortunio al volto nello scontro aereo con Milan Skriniar.

Inoltre, a fine dicembre, prima di tornare in Italia per effettuare la visita di controllo con il professor Tartaro, è risultato nuovamente positivo al Covid-19, motivo per il quale ha dovuto ritardare il suo ritorno dalla Nigeria. Fino a ieri.

Adesso che Osimhen è risultato negativo al Covid-19, potrà effettuare la visita con Gianpaolo Tartaro, il medico che lo operò a novembre: se tutto dovesse andare per il verso giusto, il suo rientro si avvicinerebbe.

Infatti, secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Osimhen potrebbe essere convocato addirittura per la prossima partita di campionato contro il Bologna, in programma lunedì 17 gennaio.