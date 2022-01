UFFICIALE – Nuovo rinforzo per il Parma: arriva dal Napoli

Il calciomercato comincia ad entrare nel vivo: il Napoli ha definito ufficialmente un’altra cessione. Si tratta di Filippo Costa, terzino che gli azzurri prelevarono dalla Spal nel 2019. Il classe ’95 si trasferirà in Serie B, al Parma, dove ritroverà due ex azzurri: Luigi Sepe, attualmente in uscita, e Gennaro Tutino, attualmente in prestito con obbligo ai crociati.

Costa Tutino

Costa va al Parma: cifre e modalità

Il Napoli saluta ufficialmente Filippo Costa, che lascia gli azzurri in direzione Parma. L’accordo tra le parti è stato trovato sulla base di un prestito con opzione, che permetterebbe ai Ducali di riscattarlo a fine stagione. Di seguito l’annuncio del club romagnolo, direttamente da Twitter:

Roberto Junior Iervolino