Il Napoli pensa al dopo-Insigne: si segue il talento argentino

Il calciomercato invernale del Napoli, con molta probabilità, non vedrà altri movimenti in uscita ed entrata. L’acquisto di Axel Tuanzebe era fondamentale per sopperire alla cessione di Kostas Manolas e all’assenza di Kalidou Koulibaly, impegnato in Coppa d’Africa con il suo Senegal. Ma il ds Cristiano Giuntoli pensa già al futuro.

Julian Alvarez

L’obiettivo principale del mercato estivo sarà quello di sostituire Lorenzo Insigne, già promesso sposo al Toronto. L’ultima idea di mercato, secondo quanto rivelato dal giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, sembra essere Julian Alvarez, classe 200 del River Plate.

L’attaccante argentino si è messo in mostra quest’anno, facendo vedere grandi cose con la maglia del River Plate: i Millionaros hanno vinto la Primera Division grazie soprattutto ai 18 gol in 21 partite del suo talento in attacco.

Alvarez, però, è seguito da mezza Europa e il suo costo si aggira intorno ai 25 milioni di euro: un’operazione che si preannuncia molto difficile.