Rrahmani: “”Insigne? Vi dico la mia”

Rrahmani ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN, durante il prepartita di Napoli-Sampdoria:

“Tuanzebe? Si è allenato solo ieri con noi, ma è del Manchester United, è uno forte. Abbiamo bisogno di lui come di tutta la rosa”.

Rrahmani Napoli Sampdoria

“Insigne? Non ne abbiamo parlato tanto. Per noi è un giocatore importante, è il nostro capitano. Quindi gli auguro buona fortuna, ma fino a fine stagione abbiamo bisogno di lui”.

Il Napoli necessita la vittoria, per mantenere il passo di Milan e Inter, e per staccarsi dalle rivali in zona Champions.