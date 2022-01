Spalletti: “Lo abbiamo fatto quasi sempre durante la partita. Insigne? Non bisogna dire nulla ai tifosi”

Spalletti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN, durante il postpartita di Napoli-Sampdoria, terminata 1-0:

“Esultanza al gol di Petagna? Ero felice per la squadra, per il Napoli. Veniamo da un momento particolare, soprattutto in casa abbiamo perso punti importanti, dobbiamo vincere ora per recuperare”.

“Tanti applausi? La partita non era facile, la Sampdoria si è presentata con un atteggiamento difensivo, era molto corta, trovare spazi non è mai facile. Noi abbiamo fatto un’ottima partita, costruendo sempre. Bisognava far bene le marcature preventive, e siamo stati sempre molto bravi nel recuperare subito i palloni”.

“Insigne? Fondamentale il rapporto con i tifosi e gli applausi al cambio. I tifosi del Napoli sanno benissimo che uomo è Insigne, di conseguenza ora sono in grado di conoscerlo e valutare la situazione. Avere Insigne a disposizione per noi è fondamentale per l’obiettivo finale”.

“Demme? Si allargava spesso perché quando si gioca con due mediani, se i terzini sono bassi allora devono restare al centro, se salgono uno si deve allargare e l’altro abbassarsi, così da creare situazioni di sviluppo del gioco”.

“Lobotka? Sta giocando ad un livello molto alto, è davvero un giocatore fantastico, può diventare il Jorginho del Napoli. La muove sempre vicino. Quando lo vanno ad attaccare lui spacca la pressione e libera uno spazio importante”.