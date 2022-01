Morte Hugo Maradona, la moglie: “L’hanno fatto Mertens e Insigne”

A poco più di un anno dall’addio di Diego, qualche settimana fa si è spento anche Hugo Maradona, fratello del Pibe de Oro. La moglie, Paola Morra, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Mattino, in cui ha parlato della loro storia. In più ha sottolineato un bel gesto di Insigne e Mertens alla notizia.

“Ho ricevuto messaggi d’affetto di Mertens e Insigne, i ragazzi che oggi rappresentano il Napoli, quello che era il grande amore di Hugo e Diego”.

Napoli Insigne Mertens (Getty Images)

Morte Hugo Maradona: parla la moglie

Paola Morra, moglie di Hugo Maradona, poi ha parlato dell’amore per il marito e della sua disperazione per non aver potuto partecipare al funerale di Diego.

“Ci conoscemmo grazie a un amico comune e non ci siamo più lasciati, sposandoci nel 2016. Una presenza che non mi abbandonerà. Era come Diego. Non era riuscito ad elaborare il lutto del fratello. Avrebbe voluto dargli un ultimo abbraccio: il presidente dell’Argentina gli aveva messo i biglietti aerei a disposizione ma le figlie di Diego decisero di anticipare la cerimonia funebre e così lui non partì. Una ferita profonda. Continuava a piangere e ad arrabbiarsi se ascoltava discorsi sbagliati su Diego da parte di chi non lo conosceva. La gente per strada gli sorrideva e lo abbracciava. Proprio perché era il fratello di Diego non si metteva mai in primo piano: stava sempre un passo indietro”.