Il difensore della Samp: “Sul gol doveva intervenire il VAR”

Sul sito ufficiale della Sampdoria è stata pubblicata un’intervista al difensore blucerchiato Alex Ferrari, il quale ha manifestato un po’ di scetticismo in merito al mancato intervento del VAR sul gol di Petagna. A seguire le sue parole.

FOTO: Getty Images

“Sapevamo che avremmo affrontato una squadra in forma e con tanta qualità e sapevamo che potevano metterci sotto. Ma siamo venuti fuori nel secondo tempo e siamo riusciti a costruire, cercando di recuperarla“.

Sul gol di Petagna ha aggiunto: “Siamo sempre agli stessi discorsi: il VAR c’è, ma non si sa perché non viene utilizzato. Il gomito era alto, ce l’avevo in faccia“.