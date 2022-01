Alvino fiducioso: “Così si può essere ottimisti per il futuro!”

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato tramite il proprio profilo Twitter la partita appena conclusasi tra Napoli e Sampdoria. Di seguito le sue parole.

“Vittoria di personalità. Contento per Petagnone e Lobotka. Partita totalmente in controllo. Nessuno si piange addosso per le assenze ed è così che si può guardare con ottimismo al futuro.

Forza Napoli Sempre e nun c’accire nisciuno!“.

A fronte delle assenze che hanno condizionato la formazione titolare del Napoli, Alvino sottolinea un’ottima reazione da parte della squadra di Spalletti.

