Zielinski ancora positivo: quante volte ha avuto il Covid?

La positività al Covid-19 di Piotr Zielinski è l’ennesimo ostacolo che si è posto davanti al Napoli nel corso di questa travagliata stagione. I partenopei hanno tantissimi calciatori indisponibili, tra infortuni, via per la Coppa d’Africa e soprattutto contagiati al Coronavirus.

L’ultimo in ordine di tempo è proprio il centrocampista polacco, che però non è la prima volta che risulta positivo. Sui social si sta generando un po’ di confusione sul numero di volte cui Zielinski sia risultato affetto dal Covid, con tanti tifosi che asseriscono sia la terza volta.

Seconda o terza: quante volte Zielinski è stato positivo al Covid?

In realtà non è così, Zielinski è positivo per la seconda volta: la prima volta era capitato a settembre-ottobre 2020, poco prima di Juventus-Napoli, ovvero la gara del rinvio che generò tanto caos.

È pur vero che c’è stato un secondo episodio che creò allarme. Ad aprile 2021, infatti, di ritorno da una trasferta in Nazionale, Zielinski risultò positivo ad un tampone effettuato in aeroporto che poi si scoprì essere un falso positivo. Pochi giorni dopo, di fatti, il tampone risultò negativo.

Dunque, questa nuova ed accertata positività, è effetivamente la seconda volta che Piotr Zielinski risulta contagiato al Covid.