VIDEO – Le prime parole di Insigne da giocatore del Toronto: “Ci vediamo a luglio!”

Da pochi minuti è anche ufficiale: Lorenzo Insigne a fine stagione lascerà il Napoli per accasarsi al Toronto. Il club canadese ne ha annunciato l’ingaggio attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio profilo Twitter ufficiale.

Lo stesso capitano del Napoli ha parlato a quelli che saranno i suoi nuovi tifosi in un video pubblicato dalla società canadese.

“Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club”, ha dichiarato il presidente del Toronto FC Bill Manning. “Lorenzo è un attaccante di livello mondiale nel pieno della sua carriera. È stato campione d’Europa con l’Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici durante la sua carriera da club con il Napoli. Lorenzo ha il talento per cambiare gioco. Gioca con gioia e passione e i nostri fan e sostenitori adoreranno vederlo come un membro della nostra squadra”.

