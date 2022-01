Obbligo vaccinale ai calciatori: ecco quando deciderà la FIGC

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter entro il 21 gennaio potrebbe essere istituito l’obbligo vaccinale per tutti i calciatori, imponendo anche la terza dose a chi ne ha solo 2.

“Il Consiglio Federale FIGC in agenda il 21 gennaio potrebbe istituire la terza dose vaccinale obbligatoria per tutti i calciatori. Valutazioni in corso“. Queste le parole dell’esperto di calciomercato.

Si tratta di una decisione che la FIGC sta valutando, onde evitare situazioni controverse che complichino il regolare svolgimento del calendario di Serie A. L’obiettivo è quindi quello di stabilire una serie di regole che consentano di procedere senza ulteriori interruzioni e, soprattutto, in sicurezza.

