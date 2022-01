Napoli: c’è un rischio per Zielinski, Rrahmani e Lobotka

Nella gara di ieri sera contro la Juventus, il Napoli ha schierato Zielinski, Lobotka e Rrahmani titolari. Alla vigilia della gara, intorno ai tre calciatori azzurri si è alzato un polverone circa l’assenza della “dose booster”. Potevano giocare oppure no? Stando alle regole della FIGC stabilite nel 2020, sì, e il Napoli li ha schierati normalmente in campo.

Napoli, cosa rischiano Zielinski, Lobotka e Rrahmani?

Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Napoli, dopo aver consultato i propri legali, ha ritenuto corretto schierarli perché in linea con la quarantena “soft” istituita dalla Federcalcio nel giugno 2020 e ancora valida sportivamente.

Il rischio sportivo, dunque, non esiste per i calciatori azzurri. C’è la possibilità di una semplice ammenda amministrativa. Zielinski, Rrahmani e Lobotka avevano tutte le carte in regola per poter scendere in campo a livello “disciplinare”. A livello amministrativo, rischiano eventualmente una multa. Infatti, chi rientra nei contatti stretti di un positivo e vìola l’isolamento fiduciario rischia una sanzione che va da 400 a 1.000 euro.