Lobotka, l’agente punge: “Niente contro Gattuso, ma Spalletti è un’altra cosa”

In esclusiva ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato Sasha Huet Baranov, agente di Stanislav Lobotka. A seguire le sue parole.

“Il suo rendimento non mi sorprende, ho sempre creduto in lui e so quanto vale. Anche quando era in difficoltà. Il Lobo che avete visto ieri contro la Juventus è il vero Lobotka, quando è in fiducia. Sono contento, ma non sono sorpreso. Può dare ancora di più. Giuntoli ha sempre creduto in lui, ha fatto tanto per farlo arrivare a Napoli e nei momenti più difficili è stato al suo fianco per spronarlo e dargli consigli“.

FOTO: Getty Images

“C’era qualche richiesta, qualche società in Europa però Lobo non è mai voluto andare via da Napoli perché è arrivato qui per dimostrare chi è, per diventare un campione, un calciatore importante. Non per andare via un anno dopo. Oggi possiamo dire che non ci siamo sbagliati“.

Spalletti-Gattuso

Sul rapporto con l’attuale allenatore del Napoli ha aggiunto: “Spalletti e Lobotka si sono trovati fin dal primo allenamento. Mi ha detto che ha ripreso il piacere di giocare in campo, si diverte con Spalletti e sta giocando un calcio che gli piace“.

“Il rapporto con il nuovo allenatore è diverso rispetto a quello con Gattuso. La gestione precedente non lo ha valorizzato. Lobotka ha grande rispetto per lui. Però a volte ci sono cose che non riesci a spiegarti: puoi stare bene con qualcuno ma magri in un sistema che non è tanto per te, una gestione che non è tanto adatta a te, una maniera di fare. Ogni calciatore ha la sua mentalità“.

L’obiettivo principale

Ha infine concluso la sua intervista parlando della possibilità di vincere lo scudetto e sulle aspettative di Lobotka. “Certo che ci credono ancora. Non parlo tanto con i giocatori a Napoli, ma quando parlo con Lobo lui vuole essere campione. Il campionato si gioca fino alla fine. Fino a quando non ci sarà una squadra con quindici punti di vantaggio, ci crederanno. Lobotka non vuole solo arrivare in Champions, lui vuole vincere lo scudetto con il Napoli, è l’obiettivo numero uno“.