UFFICIALE – Lega Serie A, il campionato prosegue con il nuovo protocollo

È terminata da pochi istanti l’assemblea di Lega Serie A, all’interno della quali si sarebbe discusso del proseguimento delle competizioni in corso (Serie A, Coppa Italia e Supercoppa).

La Lega Serie A ha ribadito la fiducia nella possibilità di proseguire senza problemi lo svolgimento delle competizioni nel rispetto del nuovo protocollo già approvato e che entrerà in vigore da lunedì 10 gennaio.

CAGLIARI, ITALY – DECEMBER 18: Match balls during the Serie A match between Cagliari Calcio and Udinese Calcio at Sardegna Arena on December 18, 2021 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Come già preannunciato inoltre, la Lega Serie A auspica che nella riunione governativa di mercoledì prossimo si possano individuare in modo chiaro degli strumenti di coordinamento delle ASL territoriali per assicurare una gestione uniforme delle situazioni da covid-19 nelle squadre.