ASL Torino: “Rinvio Juve-Napoli? Non spetta a noi decidere”

Secondo quanto riportato dal giornalista di Radio Punto Nuovo Marco Giordano, l’ASL di Torino non ha potere decisionale circa il rinvio di Juventus-Napoli.

Il Dipartimento di Prevenzione del capoluogo piemontese, infatti, ha dichiarato di poter agire unicamente isolando i positivi. Di seguito quanto affermato.

Napoli Juventus

“Noi al massimo interveniamo per isolare i positivi, ma non decidiamo sul fatto che si giochi o no“.

Spetta, quindi, alla sola ASL Napoli la sentenza per fermare la squadra di Spalletti e rinviare la partita.

+++Aggiornamento #JuveNapoli +++ "Noi al massimo interveniamo per isolare i positivi ma non decidiamo sul fatto che si giochi o no": questa l'unica posizione del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Torino, deputato a prendere provvedimenti. Solo Asl Napoli può fermare Napoli pic.twitter.com/OgfY9V8LfM — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) January 6, 2022