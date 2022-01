Spalletti positivo e Domenichini malato: chi siederà in panchina stasera

Non solo cinque calciatori della prima squadra positivi: anche Luciano Spalletti e alcuni membri del suo staff hanno contratto il Covid-19 durante queste feste natalizie. Il tecnico di Certaldo, in una situazione così complicata, non potrà stare al fianco dei suoi ragazzi ed è dovuto restare in albergo a Napoli, dove seguirà il match di questa sera contro la Juventus.

Daniele Baldini

Il problema da risolvere, quindi, non è solo quello riguardante i calciatori che dovranno scendere in campo, ma ancora non ci sono certezze anche sull’uomo che guiderà la squadra dalla panchina.

Il vice di Luciano Spalletti è Marco Domenichini, ma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela un ulteriore retroscena. Domenichini è partito con la squadra i direzione Torino, ma le sue condizioni di salute non sono ottimali.

Se anche Domenichini dovesse risultare positivo al nuovo giro di tamponi, in panchina dovrebbe esserci Daniele Baldini. Il collaboratore di Spalletti è stato richiamato dalla quarantena, in quanto aveva avuto un contatto stretto con un positivo, ha svolto il tampone con esito negativo e potrebbe ritrovarsi catapultato in panchina.

Baldini è l’ultima speranza per il Napoli, essendo l’unico altro membro dello staff ad avere il i titoli per poter allenare una squadra di Serie A.