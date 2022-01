Capuano: “Spero che il Napoli abbia i documenti per spiegarlo!”

Il giornalista Giovanni Capuano ha commentato la partita del Napoli contro la Juventus attraverso il suo profilo Twitter. Di seguito la sua analisi.

FOTO: Getty Images

Nei minuti iniziali del match è intervenuto innanzitutto in merito alla presenza in campo di Lobotka, Rrahmani e Zielinski, precedentemente in dubbio per contatto con positivi. “Tre giocatori tecnicamente in quarantena messi in campo: per il bene di tutti c’è da sperare che il Napoli abbia documenti inoppugnabili per spiegare che possono farlo, altrimenti è qualcosa di difficile da concepire“.

Al termine della partita, si è congratulato con il Napoli per la prestazione messa in campo, rimandando al seguito le problematiche amministrative. “In campo ottimo Napoli, pareggio meritatissimo e partita da applausi. La Juventus ha fatto troppo poco per vincere. Tutto il resto si vedrà“.

In campo ottimo #Napoli, pareggio meritatissimo e partita da applausi. La #Juventus ha fatto troppo poco per vincere.



