Bargiggia rivela: “Mossa di De Laurentiis per bloccare il campionato”

La situazione Juventus-Napoli continua a infiammare i social. I tanti problemi e le mille perplessità che questa partita sta portando con sé non tendono a placarsi e difficilmente lo faranno anche al termine del match. Sempre se stasera due squadre scenderanno in campo.

Il giornalista Paolo Bargiggia, intanto, tramite il suo sito e account Twitter, annuncia un clamoroso retroscena. Usando anche termini molto forti nell’accusare Aurelio De Laurentiis, il giornalista rivela che il presidente del Napoli avrebbe chiamato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, per far sospendere per un mese il campionato.

Sempre secondo quanto dice Bargiggia, il Ministro avrebbe risposto che lui non può interagire con i presidenti dei singoli club, ma al massimo con il presidente della Federcalcio.

Questa la mia esclusiva: trovo allucinante il tentativo di @ADeLaurentiis. Fatto solo per salvare il @sscnapoli dalle assenze per la Coppa d'Africa. Ma, in spregio totale al'intresse collettivo della @SerieA. Che ne pensate?@robersperanza@FIGChttps://t.co/hkOH4s2NfK — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) January 6, 2022