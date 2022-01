Direttore ASL Torino: “Ci sono ancora tamponi in corso, stiamo valutando se si può giocare”

Nel corso di Radio Goal con Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore dell’ASL Torino Carlo Picco. Ecco le sue parole.

“Ci sono le condizioni per giocare? Il tema riguarda il provvedimento originale. Quelli delle ASL di Napoli, pienamente leciti, prevedevano che ci fosse un focolaio ma hanno ritenuto di dare determinate indicazioni. Però anche la nostra ASL sta facendo delle valutazioni, ci sono ancora tamponi in corso. Il caso positivo dovrà essere isolato: ora ci sono confronti tecnici con il nostro dipartimento.

FOTO: Imago

Lobotka, Rrahmani e Zielinski in quarantena: possono scendere in campo secondo protocollo? Io posso rispondere come addetto ai lavori: c’è un provvedimento di quarantena che va rispettata. Però non siamo noi tenuti a far rispettare le regole: non potranno scendere in campo. Un calciatore del Napoli all’aeroporto per riprocessare un tampone molecolare? Non ho notizie di questa situazione“.