Cinque calciatori in scadenza a giugno: la situazione rinnovi

Lorenzo Insigne non è l’unico calciatore che potrebbe salutare il Napoli a parametro zero. In casa partenopea ci sono cinque calciatori con il contratto in scadenza a giugno: si tratta di David Ospina, Faouzi Ghoulam, Dries Mertens, Kevin Malcuit e Juan Jesus.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli. Il rpimo caso analizzato è quello di Dries Mertens: il giocatore vuole restare a Napoli e spera che la società eserciti l’opzione di rinnovo fino al 2023. L’ingaggio del belga però è molto alto e ci dovrà essere un ridimensionamento dello stipendio.

Il futuro di David Ospina è in bilico. Il portiere colombiano si avvia verso i 34 anni e la sua titolarità rischia di mettere in pericolo il futuro di Alex Meret nel club. La volontà della società sembra quella di voler puntare sul portiere friulano.

È certo, invece, l’addio di Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino non ha mai definitivamente recuperato dai tanti infortuni che lo hanno falcidiato in questi ultimi anni e a giugno saluterà il club.

Kevin Malcuit e Juan Jesus dovranno conquistarsi un rinnovo in questi sei mesi. Se dovessero ottenere buoni risultati, a giugno potrebbe arrivare un’offerta dalla società.