ULTIM’ORA – Napoli: in arrivo il nuovo acquisto, ci sono le firme!

Il Napoli può finalmente accogliere il primo acquisto di questa sessione invernale di calciomercato. Si tratta di Axel Tuanzebe, che arriva in prestito dal Manchester United fino a fine stagione.

A renderlo noto è il giornalista Fabrizio Romano, spiegando che ci sono già le firme tra i due club e del calciatore stesso per il trasferimento.

Calciomercato Napoli Tuanzebe

L’operazione è sulla base di un prestito secco per sei mesi dietro un corrispettivo di 600.000 euro, più ulteriori 600.000 euro di bonus. Le visite – stando alla medesima fonte – sono fissate per venerdì in Italia.

Francesco Fildi