Ancora problemi per un azzurro: non ci sarà contro la Juventus

Salvo rinvii dell’ultima ora, domani sera, il Napoli sfiderà la Juventus all’Allianz Stadium, in quello che sarà il big match della 20° giornata di Serie A. Il tecnico Luciano Spalletti (anche lui positivo al Covid-19) avrà le scelte obbligate sulla squadra che dovrà schierare dal primo minuto.

Fabian Ruiz Juve Napoli

In casa Napoli, gli indisponibili non si contano sulle dita di una mano: Koulibaly e Anguissa sono impegnati in Coppa d’Africa, mentre Mario Rui, Malcuit, Elmas, Lozano e Osimhen sono positivi al Covid-19.

In più, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, anche Fabian Ruiz non sarà della partita. Il centrocampista spagnolo, infortunatosi lo scorso 1° dicembre nel match contro il Sassuolo, non ha ancora recuperato del tutto dalla tendinopatia adduttoria e resterà fuori a scopo precauzionale.