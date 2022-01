Juve-Napoli, De Laurentiis non ci sta: la mossa del presidente

La situazione insostenibile in Serie A, legata alla crescita esponenziale dei positivi al Covid-19 all’interno dei gruppi squadra, sta creando non poche preoccupazioni tra le società. Alcune squadre hanno le rose decimate e saranno le ASL di competenza a bloccare le partenze o mettere in quarantena tutti i contatti stretti. Ma la Lega Serie A non sembra volersi muovere.

De Laurentiis Agnelli

In casa Napoli, il rischio di un cluster è nell’aria: ieri pomeriggio, agli già “isolati” Lozano, Osimhen, Elmas e Malcuit, alla lista di positivi si sono aggiunti anche Mario Rui, il portierino Valerio Boffelli, il tecnico Luciano Spalletti, un membro dello staff e un magazziniere. Vista la situazione, l’ASL potrebbe disporre la quarantena fiduciaria e vietare alla squadra la partenza in direzione Torino, dove domani sera gli azzurri dovrebbero disputare il match contro la Juventus.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il presidente Aurelio Da Laurentiis è su tutte le furie. Il patron azzurro non vorrebbe replicare una situazione già vista nello scorso campionato e spera in un passo in avanti della Lega.

Ieri pomeriggio, De Laurentiis avrebbe chiamato i vertici della Lega, Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo, chiedendo il rinvio dell’intera giornata di campionato. Ma nulla si muove. Intanto, il presidente partenopeo ha già avvisato l’ASL della crescita dei contagi all’interno della squadra: la decisione è attesa per oggi.