Insigne-Toronto, Nocerino attacca: “Ecco di chi è la colpa, è inaccettabile!”

Antonio Nocerino, ex giocatore di Milan e Palermo tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli sul caso Insigne-Toronto. Manca solo l’ufficialità per attestare il trasferimento a fine stagione del capitano azzurro verso la MLS, dopo l’incontro avvenuto ieri a Roma.

NAPLES, ITALY – NOVEMBER 28: Lorenzo Insigne of SSC Napoli celebrates their side’s victory after the Serie A match between SSC Napoli and SS Lazio at Stadio Diego Armando Maradona on November 28, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Tutti cercano di capire perché ha deciso di firmare con il Toronto, ma nessuno si chiede come si è arrivati a questa situazione”, afferma l’ex centrocampista. “Non si tratta solo di una questione economica, ma è anche per come è stato trattato dal Napoli”, attacca poi Nocerino. “Il capitano, rappresentante della tua città, non può arrivare a sei mesi dalla scadenza di contratto. Questa è una mancanza di rispetto”.

Francesco Fildi