Fedele tuona: “Insigne deve partire subito, nel calcio ci vuole serietà”

Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live per commentare l’imminente trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto FC, in MLS:

““Insigne? La vicenda ha qualcosa di anomalo in rapporto al calcio vecchio e vero. Questo è un altro tipo di calcio: ha messo la passione da un lato e il business al centro. Insigne ha ricevuto la proposta e ha fatto benissimo ad accettare. Però firmare a 2 giorni con messe in scena, dichiarazioni di intermediari, si può leggere in due modi: o una grossa e grassa ignoranza o una provocazione bella e buona. Come a dire ‘io mi sono impegnato, fatemene andare adesso’. Non posso giudicare il lavoro degli altri. Se Insigne andrà effettivamente via a giugno poteva starci aspettare. Ma se è una provocazione allora mi fermo. Nel calcio ci dev’essere serietà. La gestione di Insigne è diventata impossibile, per lui e per la società“.

NAPLES, ITALY – DECEMBER 12: Lorenzo Insigne of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Empoli FC at Stadio Diego Armando Maradona on December 12, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Fedele ci va giù pesante su Insigne: “Deve andare via subito!”

Enrico Fedele, ex procuratore dei fratelli Cannavaro tra gli altri, ha poi continuato andandoci giù pesante sulla situazione del capitano azzurro, che in estate lascerà il Napoli per trasferirsi in Canada:

“Un consiglio al presidente? Insigne non dovrebbe far più parte del Napoli da oggi. Lo farei partire già ora. Si risparmierebbero anche 4-5 milioni. Immaginiamo Insigne in che stato d’animo sarà, per esempio, per tirare un calcio di rigore? Sarà una situazione infernale per Spalletti e De Laurentiis. Insigne ha fatto la sua scelta, il presidente deve fare la sua. E ripeto: Insigne ha fatto benissimo ad andarsene perché un calciatore deve capitalizzare ciò che ha fatto.

Il presidente è una persona che ha tenuto una linea economica a discapito della popolarità. Ora deve avere anche una linea di principio. Il Napoli ha fatto il massimo per le proprie economie. Nel momento in cui questa situazione si complica e può creare problemi anche agli altri allora bisogna mettere dei punti cardine. La firma è stata una spettacolarizzazione da Grande Fratello. Le cose quando si fanno in silenzio non le sa nessuno, altrimenti si spettacolarizza. Per quale motivo?”.

Roberto Junior Iervolino