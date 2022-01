UFFICIALE – Elmas è guarito dal Covid-19

AGGIORNAMENTO 10:50 – Anche il Napoli, tramite una nota ufficiale, ha confermato la guarigione dal Covid-19 di Elif Elmas.

📌 Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro in Italia. pic.twitter.com/CMb76SkrFK — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 5, 2022

In una situazione surreale fatta di tantissimi giocatori positivi al Covid-19, il Napoli prepara il big match di domani sera contro la Juventus. Se la partita non sarà rinviata, saranno meno di 15 i giocatori della prima squadra che partiranno in direzione Torino. Ma, anche in questa situazione cupa, c’è una buona notizia.

Elmas Covid-19

Tra i vari giocatori che hanno contratto il Covid-19 durante queste feste natalizie, c’è anche Elif Elmas. Il centrocampista azzurro è risultato positivo in Macedonia lo scorso 30 dicembre e ha svolto il periodo di isolamento nel suo paese.

Però, oggi il macedone ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, localizzandosi a Napoli. Si deduce che il tampone effettuato in Macedonia sia risultato negativo: a questo punto, Elmas potrebbe essere disponibile per la gara di domani sera.