UFFICIALE – L’ASL di Torino blocca la trasferta a Bergamo

Come evidenziato dall’edizione online della Gazzetta dello Sport, l’ASL di Torino ha disposto la quarantena in isolamento domiciliare per il Torino e ha vietato la trasferta a Bergamo per la sfida con l’Atalanta

Di seguito quanto evidenziato:

VENEZIA, ITALY – SEPTEMBER 27: Ivan Juric head coach of Torino during the Serie A match between Venezia FC and Torino FC at Stadio Pierluigi Penzo on September 27, 2021 in Venezia, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

“L’Asl Città di Torino ha disposto la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra del Torino per cinque giorni da oggi, in conseguenza della nuova positività al Covid-19 di un calciatore emersa dopo i tamponi svolti questa mattina. Il club ha dovuto prendere atto della decisione dell’autorità sanitaria che è immediatamente esecutiva: la società granata è stata così obbligata ad annullare la partenza per Bergamo dove domani è in programma la partita Atalanta-Torino valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A”.