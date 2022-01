Suggestione per l’attacco del Napoli: Quagliarella torna a gennaio?

Hanno del clamoroso le ultime notizie di calciomercato che arrivano da Genova: Fabio Quagliarella potrebbe tornare al Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è in piena emergenza, anche in attacco, ed è per questo che gli azzurri si guardano intorno in attesa di possibili opportunità, considerando la difficoltà di chiudere trattative a gennaio.

La Samp al momento non sembra voler privarsi del suo capitano, soprattutto a gennaio, a meno che il Napoli non sia disposto a mettere sul piatto Andrea Petagna, tanto corteggiato nella scorsa finestra di calciomercato.

Con Osimhen acciaccato, un Mertens in scadenza, e le troppe e scoraggianti voci di mercato riguardanti Lorenzo Insigne, un nuovo innesto in attacco non sarebbe così impossibile da immaginare.

FOTO: Getty – Quagliarella Sampdoria

Una suggestione romantica approvata anche da Adl

Solo qualche anno fa, si chiudeva nel modo più amaro possibile, la parentesi tra Fabio Quagliarella e il Napoli. Un incubo nascosto, quello vissuto dall’attaccante di Castellammare, vittima di minacce e lettere anonime da parte di uno stalker.

Dopo quell’incredibile racconto, Napoli ha chiesto scusa, perdonato e riabbracciato il suo ex beniamino, sognando un romantico ritorno tra le mura di Fuorigrotta.

Ritorno, approvato e ben voluto anche dal Presidente Aurelio De Laurentis, che così parlò in un’intervista al Corriere dello Sport: “Meriterebbe questa possibilità. Sarebbe una soluzione romantica per chiudere la carriera nella sua città, che per quello che gli è successo, non ha potuto vivere come avrebbe voluto.”

Domenico Visone