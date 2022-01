La situazione sul rinnovo di Fabian Ruiz!

La Repubblica, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sul taglio al monte ingaggi messo in atto da De Laurentiis.

Questa situazione tocca anche i prossimi rinnovi contrattuali, soprattutto quelli dei big presenti in rosa.

Fabian Ruiz rinnovo Napoli

Uno su tutti è Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza al termine della prossima stagione, e per evitare situazioni scomodi, come quella di Insigne, è bene chiudere il rinnovo il prima possibile.

Secondo il quotidiano, però, la trattativa per il rinnovo si sarebbe arenata. In quanto De Laurentiis non è intenzionato ad alzare nessun contratto, a meno che non si ottenga la qualificazione in Champions League.